Al Bano Carrisi emozionato: l’evento che aspettava da tempo

La vita non smette ma di regalare nuove sorprese ed emozioni e lo sa bene Al Bano Carrisi. La sua carriera è stata costellata di grandi soddisfazioni e successi e, con gli anni, la sua buona stella non si è mai affievolita. Nonostante quest’anno lo abbia messo di fronte a qualche piccola delusione, Al Bano continua a portare avanti i suoi progetti con entusiasmo.

Il suo prossimo passo è quello che può ben definirsi l’evento dell’estate e che avrà luogo tra pochi giorni. Di certo, il cantante pugliese non si spaventa di calcare un palco, ma questo non significa che l’emozione non sia forte. Ma di quale attesissimo evento si sta parlando, che rende il leone di Cellino San Marco così trepidante? Il 25 e 26 agosto, a Forte dei Marmi, avrà luogo la manifestazione Mattone del Cuore – Olimpiadi del Cuore Associazione Onlus.

Questo evento al fine di raccogliere la crème de la crème del panorama musicale italiano, con lo scopo di fare beneficenza. L’associazione che organizza questo evento nasce da un’iniziativa di Paolo Brosio, che da tempo ormai si impegna ad aiutare i bisognosi. Ovviamente, questo evento ha come ospite d’onore il nostro amato Al Bano Carrisi.

Ma non solo lui parteciperà a queste serate magiche: da Enrico Ruggeri ad Andrea Bocelli, sono molti i grandi nomi che saranno ospiti dell’evento. L’obiettivo della raccolta fondi dell’evento Primo Mattone è quello di creare un punto di primo soccorso a Medjugorie, in Bosnia Erzegovina. Lo scopo secondario, ma non meno importante, è di portare un aiuto nel terzo mondo.

È stato lo stesso Andrea Bocelli a parlare del progetto portato avanti da questa associazione, elogiando l’iniziativa. Queste le parole del cantante: ‘Il sostegno a questa nuova edizione delle Olimpiadi del Cuore è un impegno importante che io e la mia famiglia vogliamo concretizzare a favore dei progetti della Onlus fondata da Paolo Brosio”.