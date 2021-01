Com’è diventato cieco Andrea Bocelli? L’amato cantante ha voluto condividere con i fan quel terribile momento

La voce, possente e al tempo stesso delicata, rende Andrea Bocelli un patrimonio inestimabile della nostra nazione, l’Italia, ma la sua storia personale ha altrettanto da insegnare, in termini di valori quali coraggio, determinazione e abnegazione. La condizione di cecità non gli ha precluso una luminosa carriera. Anzi, l’interprete ha raggiunto una fama mondiale come pochi altri possono dire di esserci riusciti.

Andrea Bocelli: il terribile momento della perdita della vista

La “diversità” di Andrea Bocelli risale praticamente alla nascita. Difatti, quando era ancora un neonato, il glaucoma congenito è apparso e gli è costato enormi difficoltà, frequenti interventi nonché diversi disagi di natura sanitaria. Da piccolo il cantante vedeva unicamente sagome ma mai elementi chiari. Una pallonata sul volto, ricevuta mentre giocava a calcio, gli ha tolto totalmente la capacità sensoriale.

Un’esistenza “normale”

Eppure, il mito della musica ha sempre evitato di crogiolarsi nel dolore. Piuttosto ha canalizzato le sue energie e risorse, tentando di condurre un’esistenza “normale”.

Ha frequentato il collegio di Reggio Emilia apprendendo il codice braille e, in seguito al diploma, ha conseguito la laurea in giurisprudenza. Dopodiché ha ricevuto una laurea honoris causa in filosofia. Il suo bagaglio professionale e umano è in continua espansione e, non c’è nemmeno oggi giorno in cui non acquisisca competenze.

Il mezzo fallimento del primo matrimonio

Tutto ciò senza mettere in secondo piano la vita privata. Il primo matrimonio si è, purtroppo, rivelato un mezzo fallimento. E diciamo mezzo perché dalla storia sono nati due splendidi ragazzi: Amos e Matteo. Firmate le carte del divorzio, il tenore è passato da un’amante all’altra, senza, però, mai trovare il porto sicuro, una cura all’inquietudine dei problemi portati appresso.

Andrea Bocelli: la moglie Veronica lo ha reso un uomo migliore

Neppure la notorietà sapeva colmare la carenza d’affetto e di sentimenti sinceri. La svolta è giunta nel momento in cui ha conosciuto la sua attuale moglie Veronica, che lo ha reso – per sua stessa ammissione – un uomo migliore.