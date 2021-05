Fedez e Francesca Michielin al Festival di Sanremo di quest’anno hanno voluto omaggiare Al Bano e Romina Power portando come cover il brano “Felicità“. A dire il vero l’esibizione del duo non fu proprio indimenticabile con il rapper che aveva un volto non molto felice, forse tradito dall’emozione del palco dell’Ariston.

L’esibizione fu vista ovviamente anche da Al Bano che oggi è ritornato sull’argomento nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il cantante pugliese ha ammesso di aver anche letto alcuni testi di brani di qualche anno fa di Fedez non proprio educati e di esser rimasto sconcertato.

“Che vi devo dire di lui. Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato. Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava” – ha detto Al Bano.

Probabilmente si riferiva ad alcuni testi che contengono termini omofobi scritti da Fedez che ha già avuto modo di commentare queste accuse.

Tra pochi giorni, il 20 Maggio, è anche il compleanno di Al Bano e lui come regalo spera che la sua ex moglie Romina Power e Loredana Lecciso facciano pace.

“Il regalo più bello che vorrei adesso? Che Romina Power e Loredana Lecciso facessero la pace. Perché loro sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia” – ha detto.

Per i progetti lavorativi futuri il pugliese ha ammesso che le proposte non mancano: “Per quanto riguarda il lavoro ci sono tante proposte, sia in coppia che da solista. Quando chiamano Al Bano e Romina Power arriviamo in due, quando chiamano Al Bano vado io. Ora sto preparando un nuovo album, le canzoni del Mediterraneo, e il 6 giugno dovrei cantare all’apertura dei Campionati mondiali di judo a Budapest davanti, tra gli altri, a Vladimir Putin”.