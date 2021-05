Romina Power, l’amata cantante italiano, non ha verso la sua Verve. D’altro canto, la storica ex compagna di Al Bano Carrisi si è sempre distinta per il suo impegno intenso nelle battaglie sociali. La sua attenzione alle tematiche più attuali e la sua spiccata sensibilità l’hanno portata spesso a schierarsi contro le ingiustizie. Questa sfumatura del suo carattere, con gli anni, non ha fatto che accentuarsi e anche in una delle battaglie più attuali Romina si mostra in prima linea.

D’altro canto, non avrebbe potuto essere diversamente per la cantante, dato che questo argomento la tocca in prima persona. Cosa ha fatto la cantante in questo caso? Romina Power si è schierata al fianco dei suoi colleghi per sostenere e rivendicare i diritti degli artisti. Infatti, il covid e le sue conseguenze hanno penalizzato fortemente tutti coloro che lavorano nell’ambito della musica e dello spettacolo.

Nessun indennizzo nel risarcimento è stato istituito in favore di quelle migliaia di persone che lavorano grazie a concerti ed eventi che, per forza di cose, attualmente si ritrovano senza appigli. Proprio per richiamare l’attenzione sul tema, moltissimi artisti e lavoratori del settore hanno organizzato una protesta.

È successo a Lecce, in Piazza S.Oronzo, dove moltissimi ballerini, musicisti e artisti di strada si sono esibiti in quella che aveva tutta l’aria di essere una festa. Romina, in questa circostanza, ha nuovamente dimostrato la sua attenzione ai temi sociali. Com’è noto, la Power utilizza molto i social media proprio con lo scopo di portare avanti le sue battaglie e di far sentire la sua voce la sua posizione.

Ed è proprio attraverso il suo profilo Instagram che la cantante ha sostenuto questa iniziativa degli artisti di strada. I video delle varie esibizioni del tutto improvvisate e di totale sostegno. Un piccolo gesto, che però sicuramente può fare la differenza.