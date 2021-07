Al Bano Carrisi pizzicato in una serata senza freni, in macchina, con Orietta Berti

Al Bano Carrisi è spesso al centro delle attenzioni dei social media fin dalla giovane età. Qualunque vicenda che riguarda il leone di Cellino San Marco, è capace di destare la curiosità di migliaia gli utenti su qualsiasi piattaforma social. Insomma, Al Bano fa audience e non è una novità.

Recentemente il famosissimo cantante pugliese, è entrato nell’occhio del ciclone dei giornali di gossip, per via di una questione che lo lega in maniera inaspettata ad un altro volto famosissimo del panorama musicale. Parliamo di Orietta Berti, che dopo il grande seguito guadagnato dalla partecipazione al festival di Sanremo, si gode l’onda del successo. A quanto pare, Carrisi è pizzicato in compagnia di Orietta in atteggiamenti tutt’altro che stizziti.

Erano in molti a supporre che tra i due i rapporti fossero molto tesi recentemente. A quanto pare, non potevano essere formulate ipotesi più sbagliate. Nelle foto in cui Orietta e Al Bano sono stati ripresi, si nota in entrambi, un’espressione distesa e sorridente, priva di qualunque traccia di rancore. Per dipiù, entrambi guardano dritto nella telecamera, a dimostrazione che erano consapevoli di essere fotografati. Orietta, nello scatto, sembra più raggiante che mai.

La cantante indossa una tunica dai colori accesi, mentre Al Bano rimane sobrio con una camicia di un colore pastello e un foulard in tinta. Questo affiatamento, in realtà, non dovrebbe sorprendere così tanto gli appassionati dei due famosissimi cantanti. Chi segui da tempo la carriera del Carrisi e della Berti, sa bene che i due si conoscono da diverso tempo.

Infatti, in diverse occasioni Al Bano e Orietta Berti hanno anche cantato insieme, reinterpretando i grandi successi della musica italiana. Insomma hanno sicuramente preso una grande cantonata e, questa amicizia che va avanti ormai da decenni, non sembra avere nulla da temere, nonostante le chiacchiere del gossip.