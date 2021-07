Orietta Berti rivela il suo segreto: ecco perché indossa la parrucca

Orietta Berti è un volto intramontabile nel panorama musicale italiano. Dopo un periodo di inattività, la celebre cantante è tornata sotto le luci della ribalta nell’ultimo festival di Sanremo. Orietta ha portato un brano pienamente in linea col suo stile, riscuotendo un enorme successo. La Berti, poi, ha saputo cogliere la palla, collaborando con due artisti molto seguiti al momento: Fedez e Achille Lauro.

I tre hanno lanciato un singolo estivo che sta scalando tutte le classifiche, pur destando alcune polemiche. La sua personalità è come le sue canzoni: solare, esplosiva e carica di simpatia. Una cosa sorprendente è come il suo look sia perfettamente adatto al suo carattere e lo rispecchia in pieno. Il suo make up è sempre appariscente e all’avanguardia e i suoi outfit alla moda.

Ma ad aver destato sempre molta curiosità, soprattutto nei suoi fans, è la capigliatura. I suoi capelli sono molto corti e a volte sembrano sfidare la gravità. Ma come è possibile? Orietta porta forse una parrucca? A quanto pare la risposta è affermativa, Orietta Berti indossa una parrucca. Non si tratta di una voce confermata, ma sono in molti a sostenere questa tesi.

Qualcuno, tra i più bene informati, hanno già qualche ipotesi sul motivo di questa particolare scelta. Orietta, da signora qual è, ci tiene a ad apparire sempre di tutto punto. Impensabile apparire anche solo con un capello fuori posto. E quale modo migliore per apparire impeccabile se non usare la parrucca? Orietta crede che non esista, ed è da questo che deriverebbe la sua abitudine.

Queste sono le voci più insistenti dei fans più informati. Oltretutto, oltre a permettere di essere sempre ordinate e a pennello, indossare la parrucca evita anche di stressare il cuoio capelluto con trattamenti troppo aggressivi. Insomma, se queste voci su Orietta fossero vere, la cantante avrebbe risolto due grandi problemi del mondo femminile in un solo colpo.