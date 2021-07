Al Bano Carrisi, anche grazie alla sua famiglia che può ben dirsi allargata, nella sua vita ha potuto godere la gioia di avere molti figli. Il Leone di Cellino San Marco è molto attaccato alla famiglia e non ha mai mancato di difendere i suoi piccoli dagli attacchi immotivati a cui li espone per via della sua notorietà.

Non è raro infatti che dei leoni da tastiera si esprimano con pesanti accuse nei confronti dei figli di Al Bano. Ultimamente, ad essere maggiormente al centro dell’attenzione mediatica, sono i due figli minori del cantante, nati dal matrimonio con Loredana Lecciso.

La più grande dei due, Jasmine, ha deciso di seguire le orme del padre nella carriera musicale e sembra aver già lasciato il segno. L’altro, Al Bano Jr detto Bido, è invece molto più riservato: non si sa molto di lui nonostante i suoi canali sui social siano aperti al pubblico. Non è di certo un mistero, però, il piccolo Carrisi ha un carattere decisamente forte e combattivo.

Recentemente Bido, è stato attaccato pesantemente sui social da uno dei suoi followers. L’insinuazione dell’utente di Instagram, era che Al Bano Jr, così come i suoi fratelli e sorelle, non abbiano raggiunto nulla per merito proprio ma tutto attraverso la fama dei genitori. Come se non bastasse, altri utenti hanno deciso di prendere di mira la famiglia Carrisi per intero.

Qualche utente, infatti, è arrivato a dire che la fortuna dei figli di Al Bano non deriverebbe minimamente nemmeno dalla bravura di Loredana Lecciso. Tutti, in quella famiglia, dovrebbero il loro successo al padre di Romina Power, Tyrone. Degli attacchi davvero pesanti e delle parole immotivatamente offensive verso tutta la famiglia del cantante. Chissà come avrà reagito Al Bano Carrisi davanti a questa enorme mancanza di rispetto. Attualmente, è chiaro come il cantante sia palesemente risentito. Le dichiarazioni del cantante non tarderanno ad arrivare dato il suo risentimento sull’accaduto.