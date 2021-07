Romina Power rivela la reazione della mamma di Al Bano alla loro riconciliazione

La relazione tra Al Bano Carrisi e Romina Power ha fatto sognare migliaia di italiani. Senza dubbio, tra questi c’era anche la mamma del leone di Cellino San Marco, che vedeva ormai Romina come una figlia. Jolanda di certo non era soltanto la madre di suo marito, ma si è presa cura della Power e dei suoi nipotini con tutto l’amore di cui era capace. Sicuramente, la madre di Al Bano deve aver subito un duro colpo alla notizia della divisione della coppia.

Romina, a Oggi è un altro giorno, parla proprio del suo rapporto con Jolanda. La cantante parla in particolare della reazione che la madre di Al Bano ha avuto quando finalmente lui e Romina si sono riconciliati. Dopo ben 20 anni di astio i due si sono incontrati sul palco per festeggiare i 70 anni del leone di Cellino San Marco.

Jolanda ne è rimasta fortemente commossa. Romina ha sempre pronunciato parole di amore affetto per la sua ex suocera. Vedendo quel famoso concerto, Jolanda ha fatto qualcosa che a detta di Romina Power non avrebbe fatto neanche sua madre stessa. “La più grande conferma d’amore che ho avuto da lei è stata nel 2013 dopo il concerto con Al Bano” dice.

Poi continua: “Lei quando l’ha saputo si è pagata il biglietto da sola e si è seduta in prima fila e si è lanciata verso di me con le braccia in avanti”. Quello era, forse, il suo desiderio più grande. L’idea di pagarsi il biglietto da sola è nata dal fatto che non volesse essere l’ospite della serata, ma assistere a quella splendida riconciliazione che per lei significava così tanto.

Sicuramente, avrà anche sperato che tra loro tornasse l’amore di un tempo. Ma nella vita di Al Bano c’erano già Loredana Lecciso e i die figli avuti con lei. Romina, ricordando Jolanda con i suoi figli da bambino, rivela: “Mia suocera aveva una ingenuità dei bambini, con lei abbiamo cresciuto i quattro figli, non avevo balie, non avevo tate. C’era lei che era la nonna che li adorava.”