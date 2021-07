Al Bano Carrisi su Romina Power rivela: “Tra noi è scesa la notte”

Al Bano Carrisi ha regalato ai suoi ammiratori due delle storie d’amore più belle di sempre. La prima con Romina Power, la seconda con Loredana Lecciso. L’amore con la sua collega nel mondo musicale purtroppo è giunto ad una fine prematura diverso tempo fa, lacerando il cuore di tutti i fans sfegatati del duo. A distanza di anni, Al Bano esordisce così durante l’intervista al settimanale Oggi, parlando della separazione da Romina: “Tra me e lei è scesa la notte”.

Fonte Google

La crisi, rivela, è nata dopo il dramma vissuto dalla coppia a seguito della scomparsa della figlia Ylenia. Romina, dopo questa tragedia si è chiusa in sé stessa, allontanandosi dal resto della famiglia. Riferendosi alla ex compagna, rivela: “Nel 1996 ha scelto la sua vita. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso”.

Al Bano, poi, ha incontrato Loredana, con cui ha iniziato una nuova vita. La donna, in tutta onestà, ammette: “I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini.”

Fonte Google

E ancora: “E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo”. Per entrambi, la famiglia è sacra e tutti e due dicono la stessa cosa: “Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli. Poi ci sono l’umiltà e la solidità: siamo stati bravi soldati”.

Fonte Google

Il matrimonio, però, non sembra una delle tappe che Loredana Lecciso e Al Bano stanno valutando: “Siamo stati entrambi già sposati in passato. Forse 15 anni fa mi avrebbe fatto piacere il matrimonio, ma solo per una questione di ordine: ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Al Bano e lui con me” rivela la Lecciso.