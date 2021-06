Al Bano Carrisi è da tempo legato sentimentalmente a Loredana Lecciso. I due hanno formato insieme una splendida famiglia con degli adorabili e talentuosi figli. Vivono insieme nella villa di Al Bano a Cellino San Marco. Una cosa che Loredana non ha mai nascosto durante il suo matrimonio con il cantante, è l’irritazione che le provoca il costante paragone con l’ex moglie Romina Power.

Difficile cancellare un passato che contiene un matrimonio e la nascita di quattro figli. Ma ancora più difficile è sopportare la pressione del confronto, e accettare il desiderio di molti, che Al Bano torni insieme alla sua ex moglie. Come se non bastasse, la Lecciso deve fare i conti con la costante vicinanza della sua “rivale”. Al Bano e Romina, infatti, continuano a calcare insieme i palchi d’Italia, facendo innamorare il loro pubblico.

Per di più, la vicinanza è anche effettiva, dato che Romina vive con i figli nella stessa residenza di Cellino San Marco. Nel corso di un’intervista nell’ultima puntata di Oggi è Un Altro Giorno, Romina ha rilasciato alcune dichiarazioni che avrebbero ulteriormente infastidito Loredana. Queste le parole della cantante: “Io e Al Bano sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no“.

Dopodiché, Romina avrebbe aggiunto che attualmente non frequenta nessuno. La cantante però è pronta a cercare di nuovo l’amore per non finire: “la vita sola da un punto sentimentale”. Sentendo queste parole, Loredana avrebbe del tutto perso le staffe.

Ad assicurarlo è Dagospia, che dopo aver riportato le righe più significative dell’intervista, aggiunge un laconico: “Parole che pare abbiano infastidito Loredana Lecciso”. Una situazione davvero scomoda, dato che presto Al Bano e Romina si ritroveranno di nuovo insieme sul palco come ospiti speciali in occasione del festival Una voce per Padre Pio.