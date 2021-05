Al Bano compie gli anni. Loredana e Romina si danno battaglia sui social

Al Bano Carrisi, lo storico cantante italiano che con le sue canzoni ha fatto innamorare una generazione, recentemente ha raggiunto un importante traguardo. L’artista pugliese infatti ha da poco compiuto ben 78 anni. Questo risultato, ovviamente, è stato accompagnato da gli auguri di chi è più vicino a lui. D’altro canto, la gran parte di questi 78 anni Al Bano li ha vissuti essendo un’icona della musica italiana.

In questo giorno speciale, però, c’è aria di contesa. Sia Romina Power che Loredana Lecciso, in occasione del compleanno del cantante, hanno tirato fuori foto e bellissime parole per dedicargli degli splendidi auguri di buon compleanno. Sembrerebbe tutto normale, ma gli utenti di Instagram non sfugge nessun dettaglio. Secondo molti, tra le due donne che hanno occupato importante parte della vita del Carrisi, sarebbe nata una sorta di guerriglia all’augurio migliore.

Infatti, tra gli auguri arrivati numerosissimi da parte dei fan , ci sono anche delle dediche molto più speciali e intime. Una di queste è quella che Romina Power ha indirizzato ad Al Bano. La cantante italo americana se ormai allontanata dal fianco del leone di Cellino San Marco da diverso tempo, ma l’affetto tra loro non accenna a diminuire.

Romina, tramite il suo profilo Instagram, pubblica una foto del cantante con la sua torta di compleanno e, insieme a questa, una vecchia foto di loro in bianco e nero. Ad accompagnare i due scatti questa didascalia: “Infiniti auguri Al Bano! gli anni passano, ma chi li conta?”. A stretto giro di posta è arrivato anche l’augurio di Loredana Lecciso, ed è proprio questo a lasciare i fan perplessi.

Loredana sembra voler lanciare un guanto di sfida nei confronti di Romina Power. La showgirl infatti ha pubblicato uno scatto del risveglio insieme a suo marito, aggiungendo nella didascalia: “Il primo scatto di una giornata speciale. Auguri”. Una sorta di modo per ricordare che Loredana e al fianco di Al Bano, a differenza di Romina.