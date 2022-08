Torniamo a parlare di un volto noto che da anni tiene banco sulle riviste dei giornali di gossip. Ovviamente, si tratta di Al Bano Carrisi. Alla fine degli anni ’90 Al Bano, dopo la separazione burrascosa con Romina Power, si riscoprì innamorato di una giovanissima Loredana.

Entrambi provenienti da fallimenti matrimoniali precedenti e con figli. A stretto giro di posta dall’inizio della loro relazione, misero al mondo altri due bambini: Jasmine e Al Bano Jr, nati rispettivamente nel 2001 e 2002.

Quello che, nel corso degli anni, abbiamo scoperto per certo, è che tra la Lecciso e l’ex moglie di Al Bano, Romina Power, non scorre buon sangue. In diverse occasioni le due donne si sono lanciate delle frecciatine al vetriolo l’un l’altra, nonostante l’impegno del leone di Cellino San Marco nel trovare un equilibrio.

Attualmente, però, le attenzioni sono puntate tutte sul cantante di fama internazionale, che di recente è potuto finalmente tornare a calcare i palchi. Il covid infatti aveva costretto Al Bano (come molti altri artisti) ad un lungo periodo di stop.

Attualmente, per l’appunto, il cantautore è in viaggio con il suo tour ed ha concesso un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Il Leone di Cellino San Marco ha raccontato molto di sé, a partire dal lavoro per arrivare alle passioni in comune con sua figlia Jasmine.

La sua splendida bambina, infatti, ha appena lanciato il suo ultimo singolo in collaborazione con il rapper napoletano Clemente. Al riguardo, il cantante non potrebbe essere più fiero: “Deve lavorare ancora tanto ma il talento c’è. Mia figlia ha un bel senso ritmico”. Al Bano poi è passato a parlare della sua carriera, lanciando una stoccata a tutti gli haters: “Chi mi critica lo fa perché non ha mai ascoltato le mie canzoni. Ho avuto successo con tanti brani. Ho sempre sperimentato più generi”.

Poi il cantante ha anche voluto sottolineare il grande successo ottenuto con la sua ex moglie, Romina Power: “Ce ne fossero di coppie così. Le nostre canzoni hanno avuto un successo mondiale”. Insomma, il talento di Al Bano è sotto gli occhi di tutti, indipendentemente dai gusti musicali.