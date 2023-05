Al Bano, la confessione su Romina mai fatta prima: “Non ho potuto evitarlo”

Il cantante intervistato in occasione dei suoi 80 anni ha confessato che sapeva che avrebbe divorziato con Romina. Ecco perché.

Lo scorso 20 maggio Al Bano ha compiuto 80 anni. Per l’occasione ha tenuto un grande evento all’Arena di Verona che andrà in onda registrato questa sera su Canale 5. Il concerto titolato 4 volte 20 vedrà alternarsi sul palco tantissimi ospiti: da Gianni Morandi ai Ricchi e Poveri, Renato Zero e ovviamente Romina Power.

Proprio con Romina nonostante il divorzio di anni fa il sodalizio artistico prosegue alla grande. Al Bano nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia dei suoi 80 anni, parlando di Romina ha ammesso di sapere in anticipo che avrebbe divorziato.

Fonte: web

“Quando mi misi con Romina sapevo che avremmo divorziato. Nella sua famiglia erano tutti divorziati, compresi gli zii, tutti. Mi resi conto che non avrei potuto evitarlo. Il fatto è che, quando capitò davvero, non me l’aspettavo più, credevo di averla sfangata” – ha detto.

Al Bano è uno dei cantanti italiani più famosi al mondo capace di vendere milioni di dischi e di tenere concerti nei luoghi più iconici della musica mondiale. Eppure ancora oggi c’è chi storce il naso.

“Intorno a me c’è sempre stata molta distrazione. A un certo punto su di me ha prevalso la favola della bella e del contadino. Si metteva molto in enfasi il personaggio e questo ha nuociuto al cantante” – ha detto.

Per Al Bano la musica è un porto sicuro a cui appellarsi anche nei momenti più brutti della sua vita, come ad esempio in occasione della scomparsa della figlia Ylenia.

Alla domanda se ha mai pensato di ritirarsi dalle scene, il cantante di Cellino San Marco ha detto: “Solo quando ho avuto un grave problema alle corde vocali. Ora per fortuna è tornato tutto come prima” – la sua risposta.