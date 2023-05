Al Bano, la rivelazione su Romina Power mai raccontata prima: “Ecco perché ci siamo lasciati”

Queste le parole del cantante: "Lo dico per la prima volta, ecco perché ci siamo lasciati"

Al Bano è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e apprezzati nel mondo dello spettacolo italiano. In occasione dei suoi 80 anni, Al Bano ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Oggi’ dove si è messo a nudo raccontando alcuni retroscena sulla sua vita privata. Tra i tanti fatti rivelati, non è passata inosservata la rivelazione del motivo che ha portato alla separazione da Romina Power. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Un’intervista a dir poco intima quella che Al Bano ha deciso di rilasciare al settimanale ‘Oggi’ in occasione dei suoi 80. Come già anticipato, il cantante di Cellino San Marco si è messo a nudo ripercorrendo la sua carriera e raccontando alcuni retroscena della sua vita privata mai svelati prima come, ad esempio, il motivo che ha portato alla separazione da Romina Power.

Stando alle sue parole, Al Bano e Romina Power avrebbero deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio per via della marijuana. Fu proprio questo vizio a far naufragare il rapporto tra i due cantanti. A riguardo, queste sono state le parole dell’artista:

Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava della robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva.

E, continuando, Al Bano ha poi proseguito il suo racconto con queste parole:

Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine.

Al momento Romina Power non ha commentato le parole rilasciate dal suo ex marito, preferendo dunque di rimanere in silenzio.