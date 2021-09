È da poco arrivata una notizia davvero sensazionale, tramite un’intervista ad Al Bano Carrisi per il settimanale Nuovo. Questo annuncio, però, lascia i fans perplessi. A quanto pare, il cantante di Cellino San Marco insieme a sua figlia Jasmine Carrisi, erano stati contattati dagli autori, per partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Padre e figlia, stando alle loro dichiarazioni, non avrebbero accettato l’invito di Alfonso Signorini per delle ottime ragioni da entrambe le parti. Al Bano infatti, in merito a ciò dichiara: “Il Grande Fratello vip? Si la proposta è arrivata sia a lei sia a me. Ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto a noi due. Voglio però precisare che la decisione di Jasmine, di dare forfait, non è influenzata in nessun modo dalla nostra famiglia”.

Non risale a molto tempo fa la notizia secondo cui Al Bano potrebbe essere invece un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Il cantante spiega così l’idea della partecipazione al programma: “Erano anni che con Milly Carlucci parlavamo di una mia eventuale partecipazione al programma. Ma io ero titubante, perché ho paura di fare crollare tutto quello che ho costruito”.

Anche se in realtà, Al Bano in passato ha già partecipato a Ballando con le Stelle, ma solo per una puntata, insieme a Romina Power. Milly Carlucci in questa nuova edizione, però lo presenta come un eventuale partecipante. Di sicuro a breve arriveranno delucidazioni più precise.

Tornando a Jasmine Carrisi, invece, il suo rifiuto al reality del Grande Fratello, pare sia dipeso dalla voglia di coltivare un sogno e così dedicarsi completamente alla musica, senza nessun tipo di distrazione. In effetti, prendere parte al reality significherebbe rimanere lontana da casa per diversi mesi, togliendole così la possibilità di continuare a studiare nell’ambito musicale.