Ormai si sa: la famiglia allargata del cantante Al Bano Carrisi e Romina Power, è sempre al centro del pettegolezzo. La vita privata del leone di Cellino San Marco è da sempre un argomento molto in voga nelle testate di gossip. C’è da dire che questa forte curiosità è alimentata anche dai continui colpi di scena che questa famiglia del mondo dello spettacolo continua a regalare.

Di recente, a tenere banco sul web è la famosa querelle che da lungo tempo va avanti tra Romina Power e Loredana Lecciso, rispettivamente ex e attuale compagna del Carrisi. Non è un mistero in effetti che tra le due non corra buon sangue, e spesso le testate giornalistiche riportano qualche screzio. Ovviamente, i panni sporchi si lavano in famiglia e non c’è mai stata nessuna conferma circa queste liti.

Ad ogni modo, pare che negli ultimi periodi la situazione tra le tue donne sia diventata ancora più tesa del solito. A riportare questa notizia è stato il settimanale Nuovo, che rivela come Romina avrebbe completamente perso le staffe nei confronti di Loredana. A far infuriare la cantante nonché ex moglie di Al Bano sarebbero state alcune dichiarazioni rilasciate dalla Lecciso ai microfoni della rivista Oggi.

Nel corso dell’intervista, la bionda showgirl aveva affermato di aver permesso, nel corso del tempo, troppe intrusioni nel suo rapporto con il cantante pugliese. Per concludere, Loredana aveva aggiunto che da quel momento in poi non avrebbe più permesso a nessuno di mettere becco nella loro relazione.

Queste parole, stando a quanto riportato dal direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoretti, avrebbero mandato la Power su tutte le furie. La cantante, in preda alla rabbia, avrebbe addirittura chiesto all’ex marito di tenere a bada la lingua della sua attuale compagna. Queste le parole riportate sul magazine: “Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…”.