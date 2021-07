Come annunciato ormai da diverse settimane, Al Bano Carrisi e Romina Power tornano insieme a calcare i palchi d’Italia. L’occasione è lo show evento di Rai 1 “Una voce per Padre Pio”, in cui i due cantanti sono stati ospiti speciali. Come sempre, la presenza di questo storico duetto assicura il gossip. Infatti, basta davvero poco per far sollevare il chiacchiericcio.

Una parola di troppo di Al Bano o una battuta di Romina rischiano di scatenare rumors incontrollabili. Il tutto, come se non bastasse, avviene sempre in diretta e sotto gli occhi attenti di Loredana Lecciso, che non apprezza particolarmente il rapporto fra il Leone di Cellino San Marco e la sua ex moglie. Sotto i riflettori di RaiUno, Al Bano è salito sul palco da solo. Dopodiché, parlando con la conduttrice della serata Mara Venier, rivela il suo particolare rapporto con il santo pugliese: “Ho ricevuto da lui la comunione a undici o dodici anni”.

Subito dopo, ha fatto il suo ingresso sul palco Romina. La donna chiede a Carrisi: “Come va da queste parti? E il cuore?”, lui, in modo un po’ sbrigativo e molto imbarazzato, risponde: “Bene, bene grazie a Dio”. Durante il momento più atteso della serata, ovvero il duetto di Ci sarà, avviene quello che era davvero inaspettato. Nel bel mezzo della canzone Al Bano gira il microfono verso il pubblico, convinto che presenti conoscano la canzone.

La risposta del pubblico? Un silenzio tombale e un imbarazzato gelo. Allora il cantante ha deciso di provarci di nuovo, ritrovandosi davanti lo stesso risultato. Allora si è rivolto alla banda: “Uè coristi, date una mano”.

Ma a dare una mano al cantante è accorsa la sua ex moglie, che gli serve sul piatto d’argento l’intro di uno dei loro grandi classici: “Un modo più umano per dirsi…”. “Mai sentita questa canzone” ironizza inizialmente il cantante, prima di attaccare: “Ti aaaaamooooo!”. Chissà come sarà saltata Loredana Lecciso sentendo questo scambio di battute.