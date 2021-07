Al Bano e Romina, il retroscena inedito: “Volevo portarla via”

Al Bano Carrisi e Romina Power: due nomi intramontabili della musica italiana. I due cantanti sono entrati nel cuore del pubblico, prima con la loro musica e poi con il loro amore. Un matrimonio da favola che purtroppo è arrivato al capolinea, ma in cui molti continuano a sperare. Nonostante nella vita privata abbiano deciso di dividere le loro strade, Al Bano e Romina continuano a calcare palchi insieme in eventi e trasmissioni.

Di recente, sui loro profili social, è venuto fuori un video, risalente a qualche anno fa, che ha colmato di gioia tutti i followers nostalgici. In occasione del compleanno di Pippo Baudo (che cade il 7 di giugno), nel 2019 è stato mandato in onda un programma intitolato “Buon compleanno… Pippo”. Tra gli ospiti dello show non potevano mancare le due cantanti. Al Bano e Romina avevano cantato in duetto il brano “Ci sarà”.

Dopo il brano, i due, insieme a Baudo, hanno dato vita ad un simpatico siparietto, nel corso del quale è stato raccontato un aneddoto risalente a molti anni prima. Pippo esordisce chiedendo a Romina: “Cosa ci hai trovato in lui?”. Romina, ricordando il 1967, quando ha conosciuto Al Bano, ha rivelato: “Ho trovato la spontaneità, la genuinità, la… spontaneità. Ho trovato la Puglia e l’Italia condensata in un uomo“.

Poi ancora: “Mi ricordava il Messico della mia infanzia, queste strade di terra battuta, le case bianche, la gente…“. Poi Romina rivela di aver portato la piscina nel paesino pugliese: “Non ho potuto portarla via.” Al Bano, invece, non sembrava molto entusiasta della novità portata nella sua patria dalla compagnia, ed ha ammesso: “Io detesto le piscine. Con tante mare che c’è in Puglia, che mi vado a buttare in piscina?”

“Che tradotto in pugliese non ti dico cosa significa. Ma ho voluto rispettare anche le tue esigenze“. Da ultimo, la coppia aveva speso qualche parola in onore di Pippo Baudo, con il quale entrambi condividono una speciale amicizia: : “La nostra non è solo un’amicizia, io ti sento mio padre. Tu sei stato un apripista eccezionale e io non potrò mai dimenticarlo“ rivela Al Bano emozionato.