La storia d’amore che ha fatto sognare milioni di fans è senza di certi nata sui palchi italiani. Stiamo parlando di Al Bano Carrisi e Romina Power. Finito il loro matrimonio tra i due è rimasto senza ombra di dubbio un rispetto molto forte. Al Bano e Romina non sono più una coppia ma i loro figli continuano a tenere unite le loro strade.

Fonte social

La vita sentimentale di Al Bano ormai è iniziata con un’altra donna, Loredana Lecciso, attuale compagna e mamma dei suoi due ultimi figli Jasmine e Bido. Le cronache Rosa tornano ad occuparsi di Romina Power, perché pare che tra lei e il cantante di Cellino San Marco sia avvenuta una lite furibonda che ha scoperto i nervi tesi.

Al Bano: intervista a Verissimo

Al Bano non molto tempo fa è stato ospite della trasmissione di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. La conduttrice chiede al cantante com’è stata vissuta in casa la notizia dell’arrivo del nuovo nipote. Ma la domanda che manda in imbarazzo è stata sul come avesse reagito Romina a tale evento.

Fonte studi Verissimo

Al Bano, a denti stretti risponde: “Sì penso che sia felice, non l’ho sentita”. Dichiarazione che non lascia spazio a dubbi: è chiaro che tra i due non intercorre nessun dialogo. A pochi giorni di distanza dall’intervista avvenuta a Verissimo, Al Bano compare sulle copertine di Oggi in compagnia della sua compagna Loredana Lecciso.

fonte social

In quell’occasione i due ci tengono a sottolineare la loro intesa matrimoniale. Non sono ancora sposati ma il cantante ribadisce che il loro è un matrimonio è mentale. Al Bano non ha mai nascosto il suo desiderio più grande: quello di vedere la sua ex moglie e la sua attuale compagna stringersi la mano davanti a un caffè. Un appello a cui Romina Power non ha mai fatto fede. Dal canto suo invece la Lecciso ha più volte fatto appello alla Power per seppellire l’ascia di guerra. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.

