Al Bano e Romina stupiscono i fan: non succedeva da troppo

Al Bano Carrisi e Romina Power, nonostante ormai siamo insieme solo a scopi lavorativi, continuano a far battere il cuore dei fan. Entrambi hanno costruito un vero e proprio impero musicale, che gli italiani non smettono di ascoltare e adorare. Presto, per la felicità di tutti coloro che continuano a seguire assiduamente i due cantanti, sta per dare vita a un qualcosa di sorprendente.

Tutto questo si è reso possibile grazie alla complicità e all’aiuto di Mara Venier, che è da sempre una cara amica di entrambi. La biondissima conduttrice appena concluso questa stagione di Domenica In, vantando un fantastico share. Le ultime puntate stagionali del format, come di consueto, sono state molto intense. Nella penultima, in particolare, Mara sera addirittura lasciata andare ad un lungo sfogo per via delle difficoltà che un intervento ai denti le stava arrecando.

Ora, però, che la trasmissione è terminata, la presentatrice veneta è pronta per dare il via ad un nuovo progetto. Ed è proprio qui che entrano in campo Al Bano e Romina. Scopriamo insieme di cosa si tratta. La Venier, come accade ogni anno, condurrà “Una voce per Padre Pio”, un evento musicale di beneficenza.

La data prefissata e domenica 4 luglio, è l’evento sarà trasmesso in prima serata in collegamento da piazza santissima Annunziata a Pietrelcina. Lo scopo di questa manifestazione nata da un’idea di Enzo Palumbo, è quella di raccogliere più fondi possibili per l’associazione Una voce per Padre Pio Onlus. Questa associazione si occupa di portare aiuti ai paesi del terzo mondo da ormai diversi anni.

Intervistata dal settimanale Oggi, Mara Venier ha spiegato brevemente cosa si prova stando su quel palco: “Essere lì, nella piazzetta di Pietrelcina, mi fa sentire parte di un progetto più grande in cui non c’è posto per la meschinità. L’amore vince sempre”. Tornando ai due cantanti, ormai i lettori avranno intuito quale possa essere ruolo di Al Bano e Romina in questo evento: parteciperanno come ospiti d’eccezione.