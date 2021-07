Lunga intervista rilasciata a SuperGuida TV per Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco è tornato sulla gaffe fatta durante la trasmissione “Una voce per Padre Pio” condotta da Mara Venier. Al Bano è stato protagonista della trasmissione insieme alla ex moglie Romina Power. Dopo essersi esibito in solitaria, ha duettato con Romina ma all’improvviso qualcosa è andato storto: all’improvviso non si è sentita alcuna voce a parte la loro a causa della mancanza di pubblico.

Fonte: Youtube

Dopo non aver ricevuto nessuna risposta, Al Bano ha affermato: “Ma non canta nessuno, Padre Pio così si arrabbia”. Nell’intervista ci ha pensato lui stesso a chiarire il motivo di quella gaffe.

“Sono stato preso alla sprovvista. Il pubblico non c’era e io ero convinto che lo facesse l’orchestra” – ha detto.

Sempre riguardo alla sua recente esibizione al concerto “Una voce per Padre Pio” con l’ex moglie Romina Power, il cantante Al Bano Carrisi ci ha tenuto a sottolineare: “E’ stato però il momento che ha fatto registrare gli ascolti più alti. E’ stato un bel momento”.

Fonte: Youtube

Al Bano replica alla polemica di essersi esibito in chiesa

Nel corso dell’intervista Al Bano ha replicato anche alle polemiche per essersi esibito in chiesa.

“Sono stato invitato al matrimonio di un mio caro amico e in chiesa ho intonato un canto sacro. L’altare è il più bel palcoscenico che esista. Io mi bacchetterei da solo se avessi fatto qualcosa di sbagliato, ma così non è stato” – ci ha tenuto a specificare il cantante pugliese.

Fonte: Google

Recentemente anche Romina Power è tornata sui suoi rapporti con Al Bano: “Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo, fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene. Spero di non finire la mia vita sola, da un punto di vista sentimentale” – ha detto.