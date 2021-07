Romina Power è senza ombra di dubbio un’artista a tutto tondo: cantante, attrice e scrittrice, sembra non esista un qualcosa che lei non sa fare. La sua notorietà, in ogni caso, è esplosa grazie al matrimonio con Al Bano, con il quale ha unito per molti anni sia la sua vita privata che quella artistica. Entrambi hanno scritto insieme alcuni dei brani più famosi del panorama musicale italiano.

Nel 2020 Al Bano e Romina hanno ripreso a calcare insieme i palchi italiani, iniziando con uno dei più noti: il teatro Ariston. In quell’occasione il duo canoro si è esibito nel brano Raccogli l’attimo nato dalla penna di Cristiano Malgioglio. Il grande successo di Romina le ha assicurato anche un folto seguito sui social. Ed è proprio tramite Instagram che la Power continua ad essere in contatto con i suoi fans più accaniti.

Di recente, sul suo profilo ufficiale, Romina Power ha pubblicato diverse foto delle sue vacanze estive. La donna si trova in villeggiatura in Puglia, terra natia del suo ex marito e collega. La didascalia che accompagna le splendide immagini degli scorci pugliesi immortalati da Romina, infatti, è: “Puglia, mon amour”.

D’altro canto, la regione meridionale, ha senza dubbio lasciato un forte segno nel cuore della Power. Negli scatti postati dalla cantante, si può notare un piccolo trullo contornato da meravigliosi scorci di palazzi. Per concludere, uno scatto di un cesto ricolmo di frutta. Si tratta di immagini molto simboliche, raffiguranti elementi tipici proprio della Puglia.

Questo post condiviso da Romina ovviamente ha riscosso un successo esorbitante e in molti hanno apprezzato la scelta estiva della cantante: “La Puglia è una regione bellissima, fai bene a voler rimanere lì“. Ma bisogna ricordarsi che Romina Power non ha mai abbandonato del tutto Cellino San Marco. La donna, infatti, spesso alloggia in una dimora che si trova proprio nella villa del leone Pugliese, perlopiù in occasione delle festività.