Al Bano, il cantante confessa: “Ti regalerò una denuncia”: cosa è successo

Una donna sostiene di aver avuto una relazione con il cantante per tre anni; Al Bano nega tutto e minaccia di denunciare

Senza ombra di dubbio Al Bano è uno degli artisti più amati e apprezzati non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo. Nel corso delle ultime ore il nome del cantante è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che l’artista abbia minacciato di denunciare una donna in seguito ad alcune rivelazioni secondo lui false.

Qualche giorno fa Al Bano è stato protagonista del programma spagnolo Salvame Deluxe. Qui il grande artista ha regalato un momento di grande emozione a tutti cantando uno dei brani più amati di sempre, ‘Felicità’. In seguito, però, l’orgoglio e la gioia del cantante hanno lasciato posto alla rabbia. Scopriamo insieme il perché.

In seguito all’esibizione che Al Bano ha regalato al pubblico spagnolo di Salvane Deluxe, una donna è intervenuta telefonicamente rilasciando alcune dichiarazioni sul cantante. Stando alle sue parole, Al Bano avrebbe avuto una relazione con questa donna per ben tre anni.

Queste, a riguardo, sono state le sue parole:

Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica…Ci siamo telefonati… […] Ho sempre parlato bene di lui…

La donna in questione è Patricia Donoso e le sue parole non sono per niente piaciute all’artista che l’ha minacciata di denuncia.

Al Bano minaccia di denunciare Patricia Donoso: “Ti regalerò una denuncia”

Come già anticipato, le parole che Patricia Donoso ha rilasciato al programma spagnolo Salvame Deluxe non sono per niente piaciute al popolare cantante di Cellino San Marco. Al Bano ha reagito al racconto della donna dichiarano di sporgere verso di lei una denuncia.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Le regalerò una denuncia, dato che la sta chiedendo. Hai detto solo una bugia. Se una bugia è una cosa molto buona, evviva le bugie.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si concluderà questa vicenda tanto chiacchierata negli ultimi giorni.