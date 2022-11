Al Bano, il retroscena sulla separazione da Romina Power: “Ecco come ho reagito”

Al Bano è stato ospite qualche giorno fa nella trasmissione Lunatici in onda su Rai Radio 2. Il cantante di Cellino San Marco ha parlato di diversi temi, compreso il caro bollette.

Nel corso della chiacchierata ovviamente non è mancata la domanda su Romina Power. Al Bano ha svelato un retroscena che riguarda il momento in cui Romina gli ha chiesto la separazione. Il cantante ha ammesso di aver reagito con estrema pacatezza.

Fonte: web

“Non ho fatto né il terrone, né il pugliese, né il sudista…Dissi a Romina che se questa era la sua decisione doveva andare e le augurai la migliore fortuna. Bisogna saperle affrontare le cose. E di cose ne ho affrontate tante nella mia esistenza…” – ha svelato.

Ovviamente separarsi dalla moglie Romina non è stato facile e Al Bano per diverso tempo ha avuto problemi a reagire e a rifarsi una vita. “Arrivano degli appuntamenti col destino e devi saperli affrontare. Bisogna farlo con garbo, intelligenza, sensibilità. Per me fu un tuffo nel mare del dolore per parecchi anni…” – ha detto.

Poi è arrivata Loredana Lecciso che oggi è presente nella sua vita ricca di successi. Al Bano in tal senso ha svelato che dal grande dolore della separazione ha imparato una lezione molto importante: “Tutto arriva, ma tutto passa. Questa è una grande verità…”.

Nel corso dell’intervista si è parlato anche di altri argomenti più d’attualità come ad esempio il caro bollette che sta creando tante difficoltà a numerose famiglie.

“È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione…Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse…” – le parole di Al Bano che ha dato dimostrazione di non esser stato esente dal ricevere bollette record.

Diverse persone sui social leggendo lo stralcio dell’intervista in cui si parla del caro bollette, hanno risposto “tanto lui i soldi ce l’ha”. Loredana a queste persone ha risposto così: “Sui social qualcuno commenta ‘tanto lui i soldi ce li ha’. Chi scrive questo è un cretino…“.