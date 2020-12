Al Bano e Loredana Lecciso: un Natale diverso. La showgirl rivela alcuni cambiamenti in vista per queste feste

Loredana Lecciso rilascia un’intervista in cui racconta il natale a casa Carrisi con Al Bano. Una festa moto diversa solo in famiglia: “Saremo tutti qui a fare un cenone ristretto solo con la nostra famiglia in rispetto delle normative”. Donna Lecciso è fiera per la copertina che sta per uscire sul settimanale Gente, tutta dedicata alla figlia Yasmine e papà Al Bano, impegnati come giudici di The Voce.

I due stanno riscuotendo un successo strepitoso. L’avventura padre-figlia intrapresa, sta dando risultati inaspettati. Loredana spiega: “Per tutti noi sarà un natale diverso e stare in famiglia in pochi sarà importante per avere il senso delle tradizioni”. Per la padrona di casa sarà una festa tutta incentrata e concentrata sugli affetti più cari. Un momento, nonostante le difficoltà che il nostro paese sta affrontando, abbastanza sereno. Loredana, però, ancora non sente lo spirito natalizio.

Alla showgirl manca ancora qualcosa o meglio, qualcuno. Il primo genito Bido è ancora in Svizzera e farà rientro a Cellino San Marco solo il 16 di Dicembre, solo allora la famiglia Carrisi potrà dare il via ai festeggiamenti. La donna confida: “È tradizione che per gli addobbi dell’albero sia mio figlio Bido ad occuparsene. Lui arriva dalla Svizzera il 16 e da quel momento qui a Cellino sarà davvero Natale”.

Il 24 dicembre in casa Carrisi verrà organizzato il classico cenone della vigilia, il 25 un pranzo con i fiocchi: una grigliata tutta preparata e apparecchiata dallo stesso Al Bano. Le donne si dicheranno ai dolci, e sono le famose cartellate pugliesi a farla da padrone, il tipico dolce a base di miele, specialità di Loredana Lecciso.

La donna confida che la gioia più grande per lei è quella di avere tutta la famiglia riunita. Un natale in pieno rispetto delle normative, ma comunque una festa sentita e rispettata. Un momento completamente dedito agli affetti più cari, all’insegna della tradizione.