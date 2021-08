Madonna e Al Bano Carrisi si incontrano in Italia in circostanze assolutamente inaspettate

Al Bano Carrisi è senza dubbio una delle grandi icone della musica leggera italiana. Alcune sue canzoni, sono dei successi intramontabili che continuano a rimanere nel cuore degli ascoltatori per generazioni. Grazie al suo grande talento e alla sua voce poderosa, è riuscito a diventare uno degli artisti più in vista anche a livello internazionale. Ed è proprio questa sua posizione che gli ha permesso di fare un incontro con un’altra artista di fama mondiale e di origine italiana.

Parliamo della regina indiscussa del pop: la cantante Madonna. I due musicisti si sono incontrati in un’occasione del tutto inaspettata e, per di più, proprio nel nostro bel paese. Infatti, come moltissimi altri vip statunitensi, anche Madonna ha deciso di regalarsi qualche giorno nella nostra splendida nazione in occasione delle vacanze estive.

Per Madonna, ovviamente, si tratta di un ritorno in patria dato che come molti sapranno, la cantante ha origini italiane, per la precisione abruzzesi. La Ciccone, però, non è tornata nella sua regione Natale, ma ha preferito recarsi nella splendida Puglia per celebrare un evento decisamente importante. Nella patria di Al Bano Carrisi, Madonna ha deciso di festeggiare il suo sessantatreesimo compleanno organizzando una festa da sogno.

Al Bano e Madonna, una serata speciale

Ovviamente, a questo imperdibile evento non poteva mancare una delle stelle più illustri della regione: lo stesso Al Bano. Il cantante si è curato della presentazione dell’evento assieme a Loredana Lecciso. I due hanno regalando alla cantante un’indimenticabile serata com’è suo solito fare. Il Leone di Cellino San Marco si è esibito nei suoi più famosi successi, appositamente per la celebre popstar.

Tra i vari e famosi ospiti della festa c’era anche Daniele Sibilli, uno degli ex allievi dell’edizione di Amici 20. Il ragazzo, infatti, aveva fatto parte del corpo di ballo della cantante, diventando un grande amico della popstar statunitense. Insomma, una festa sicuramente indimenticabile per Madonna che ringrazia con affetto la Puglia sul suo profilo Instagram.