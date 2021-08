Lei è una delle grandi leggende viventi della musica. Stiamo parlando di Madonna Louise Veronica Ciccone, conosciuta più brevemente come Madonna. Lady Ciccone non ha mai rinnegato le sue origini italiane e quando può torna volentieri nel nostro paese. Madonna è attiva sui social dove ogni tanto posta sue foto. Il suo profilo Instagram vanta oltre 16 milioni di followers. Ma nell’ultima foto che ha pubblicato si è mostrata con un look totalmente diverso dalle sue ultime apparizioni.

Per alcuni fan la star avrebbe esagerato con i piccoli ritocchi estetici, che avrebbero finito per stravolgere il suo viso. Viso più levigato e sodo, zigomi molto alti. Insomma a quanto pare anche lei non ha resistito al richiamo del chirurgo estetico.

Negli ultimi anni è un po’ uscita dalle scene. Si sta dividendo tra New York e il Portogallo. Nel 2017 ha infatti acquistato a Lisbona una bellissima villa per dare una mano a suo figlio, membro di una delle migliori accademie calcistiche del Paese. Il sogno del figlio di Madonna è quello di diventare un grande calciatore e sua mamma sta facendo di tutto per dargli una mano, non facendogli pesare la distanza con la sua città natale.

Recentemente, Madonna, è tornata negli Stati Uniti, nel suo Michigan, per festeggiare i 90 anni di suo papà Silvio. Le ultime immagini al di là dei ritocchini estetici che sembrano cambiare totalmente il suo volto, mostrano una Madonna in forma e il periodo buio finalmente passato.

Nel 2019, la cantante, fu costretta ad annullare il suo Madame X tour, a causa di un improvviso malore. In seguito, Madonna, fu paparazzata mentre, con fatica, camminava con appoggiandosi ad un bastone. Le immagini fecero il giro del web e solo di recente la cantante ha svelato cosa accadde. In una serie di stories pubblicate sui Instagram, Madonna ha rivelato di soffrire molto a causa delle cartilagini che proteggono i menischi del ginocchio. Anni di esibizioni, allentamenti e balletti, hanno compromesso questa sua parte del corpo, provocandogli incredibili dolori.