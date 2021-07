I figli di Al Bano Carrisi godono tutti di una certa notorietà e di un vasto seguiti sui social. Parte di questa fama è dovuta certamente al nome che portano, che spesso li rende anche preda di duri attacchi. Ma i ragazzi del leone di Cellino San Marco sanno bene come rispondere a tono e di certo non si fanno mettere i piedi in testa. Questo è proprio quello che è successo a Bido, alias Al Bano Jr.

Il ragazzo aveva postato sui suoi social una foto che ha molto infastidito alcuni utenti, e qualcuno tra questi aveva commentato lo scatto con parole di forte biasimo. Ma, come dicevamo, Bido non si lascia criticare e risponde per le rime all’hater. Al Bano Jr è il più piccolo dei figli del cantante, nato dall’unione con Loredana Lecciso.

Sicuramente, attualmente il ragazzo ha una visibilità minore rispetto alla sorella, ma di certo il suo carattere non è meno fermo e deciso. Anzi, a volte i suoi colpi di testa lo mettono al centro dell’attenzione, come in questo caso. Bido è molto riservato, è appena 19enne e non si hanno molte notizie su di lui. Nonostante ciò, il profilo Instagram del ragazzo è pubblico e aperto a chiunque voglia curiosare.

Insomma, piano piano Al Bano jr si apre al mondo, al punto da non pensarci due volte prima di rispondere agli haters. Il commento al vetriolo dell’utente è spuntato sotto una delle ultime foto di Bido, e non sembra avere alcun motivo scatenante. L’accusa è quella di essere un montato, come sua madre e sua sorella.

Parole pesanti e immotivate, ma non finisce qui. L’utente commenta anche la reazione di Loredana Lecciso alla foto del figlio, scrivendo: “Sono dei viziati, hanno tutto quello che hanno solo grazie al padre”. A quel punto, la risposta di Al Bano jr è stata subitanea e spontanea: “Purtroppo sei scema in c***”.