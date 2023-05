Romina Power, il gesto contro Loredana Lecciso fa discutere: ecco cosa avrebbe fatto la cantante

Nel corso delle ultime ore ‘Dagospia’ ha lanciato un vero e proprio scoop su Romina Power. Stando a quanto rivelato dal giornale diretto da Roberto D’Agostino pare che la cantante abbia vietato a Loredana Lecciso di partecipare allo show di Al Bano che andrà in onda su Canale 5 in occasione dei suoi 80 anni.

Romina Power contro Loredana Lecciso. In queste ore è emersa la notizia secondo cui la cantante si sarebbe resa protagonista di un gesto che sta facendo molto chiacchierare i principali giornali di gossip. Pare che l’ex moglie di Al Bano non gradirebbe affatto la presenza di Loredana Lecciso nello show per festeggiare i suoi 80 anni.

Queste sono le parole con cui il giornale diretto da Roberto D’Agostino ha reso pubblica l’indiscrezione:

Si sussurra che Romina Power non gradisse la presenza di Loreda Lecciso come ospite nello show di Al Bano su Canele 5. L’ugola di Cellino San Marco aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia al suo fianco.

E, continuando, ‘Dagospia’ ha poi aggiunto:

La Lecciso ha fatto un passo indietro per amore dei figli, ma siamo certi che non perdonerà l’entrata a gamba tesa di ‘Rovina’ Power. Si vendicherà?

Al momento si tratta solamente di rumors e la notizia non ha ancora trovato una conferma né una smentita. Tuttavia, non è un segreto che tra Romina Power e Loredana Lecciso i rapporti non sono dei migliori.

Ricordiamo che qualche mese fa Romina Power aveva lanciato una diffida a Domenica In in occasione di un’intervista che Loredana Lecciso aveva rilasciato nel salotto di Mara Venier la quale disse: