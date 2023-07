Al Bano, la rivelazione su Silvio Berlusconi: “Cosa fece per dopo la scomparsa di Ylenia”

In questi giorni Al Bano ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Eva 3000’. Qui l’artista di Cellino San Marco è tornato a parlare della scomparsa della figlia Ylenia, raccontando anche un retroscena su Silvio Berlusconi mai rivelato prima. Nel dettaglio, il cantante ha svelato che l’ex Premier è stato molto vicino alla sua famiglia dopo la notizia della scomparsa di Ylenia. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Come già anticipato, Al Bano ha raccontato che il fondatore di Forza Italia è stato molto vicino alla sua famiglia dopo la notizia della scomparsa di Ylenia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare.

E, continuando, il cantante di Cellino San Marco ha proseguito il suo discorso con queste parole:

Non dimenticherò mai quando, dopo la scomparsa di Ylenia, mi ha chiamato chiedendomi se avessi bisogno del suo jet privato per gli spostamenti. Berlusconi in quel periodo mi è stato molto vicino.

Al Bano, il cantante confessa: “Voglio tornare a Sanremo”

Ma non è finita qui. In questi giorni Al Bano ha rilasciato un’intervista al giornale ‘La Repubblica’ dove ha rivelato il suo desiderio di tornare ad esibirsi al Festival di Sanremo. Queste sono state le sue parole a riguardo: