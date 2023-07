Al Bano pronto per Sanremo e scarica Romina: “Ci andrò da solo”

Il Festival di Sanremo è il sogno di ogni cantante. Ogni artista almeno una volta nella vita sogna di poter salire sul palco più famoso d’Italia. Al Bano è un veterano di Sanremo avendolo anche vinto nel 1984 con Ci sarà insieme a Romina Power.

Ebbene in vista della prossima edizione del festival della canzone italiana che andrà di scena sempre a febbraio con al timone sempre Amadeus, Al Bano ne ha parlato in un’intervista all’Adnkronos spiegando di avere già un brano pronto da portare.

Fonte: web

“Ho la Sanremite acuta. Ognuno di noi ha un difetto, l’ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata. Ho già un brano pronto dallo scorso anno…” – ha detto.

Questa canzone – ha precisato Al Bano – l’ha presentata anche lo scorso anno ma poi in accordo con Amadeus ha preferito partecipare come ospite insieme a Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

Nel corso dell’intervista non è mancata la frecciatina alla ex moglie Romina Power. Sono nato solista e morirò solista…” – annunciando la sua intenzione di andare a Sanremo da solo. Un Sanremo 2024 che potrebbe essere l’ultimo per lui visto che ha annunciato di volersi ritirare dalla partecipazione al Festival.

Il brano che intende presentare secondo lui è molto bello e dovrebbe essere apprezzato qualora Amadeus lo scelga come artista in gara. “E’ senza ombra di dubbio molto bello, ma sai, è passato un anno, vedremo…” – ha detto.

Su Amadeus ormai un vero veterano di Sanremo, Al Bano lo ritiene adatto al ruolo. “E’ la persona perfetta per questo ruolo perché è anche grazie a lui che Sanremo è diventato ancora più internazionale…”. In futuro gli piacerebbe però rivedere sul palco Paolo Bonolis: “Mi piacerebbe molto rivedere sul palco dell’Ariston Paolo Bonolis…” – le sue parole. Bonolis ha già partecipato due edizioni ma dal 2025 il Festival sarà orfano di presentatori avendo Amadeus già annunciato che lascerà con l’edizione 2024. Non è detto che Paolo non torni tra i conduttori papabili.