Al Bano orgoglioso della figlia Cristel: “Mi sta seguendo”

Il grande successo raggiunto da Al Bano Carrisi non deriva da null’altro se non il sudore della sua fronte. Il leone di Cellino San Marco non si è mai fermato, ma anzi si è sempre rimboccato le maniche cercando di raggiungere i suoi sogni. Di certo, un impegno ripagato dalla fama che negli anni si è aggiudicato. Oltre alla sua intramontabile musica, Al Bano ha avviato un’azienda vinicola e spesso appare nel piccolo schermo.

Insomma, il cantante pugliese ha sempre le mani in pasta e di certo, il da fare non gli manca neanche sul versante familiare. Al Bano, infatti, da padre amorevole qual è, cerca di prendersi cura al meglio dei suoi numero figli. Recentemente, tra loro, quella ad essere più in vista è senza dubbio Jasmine Carrisi, prima nata dal matrimonio del cantante con Loredana Lecciso.

Dopo aver sondato il terreno con alcuni singoli rilasciati nel corso dell’anno passato, la figlia d’arte, ha deciso di fare sul serio. Jasmine si butta a capofitto nella carriera musicale e in breve ha già dato vita a due nuovissimi singoli. La ragazza è decisa a seguire le orme del padre e lancia i suoi brani, uno dei quali in collaborazione con due artisti sudamericani emergenti: Dany K e Kiko El Crazy.

Al Bano, di certo, non può che riempirsi di orgoglio nel vedere i successi della sua bambina. Il cantante la loda soprattutto per non aver chiesto aiuto a nessuno: “Lei è sempre stata convinta di questa strada… La vedo determinata, sa quello che vuole, lo fa con certezza, indipendenza, senza essere ingombrante. In punta di piedi fa le sue cose con il suo stile”. Ma Al Bano non dimentica di ricordare anche quanto sia orgoglioso di sua figlia maggiore Cristel.

La donna, oltre ad avere una brillante carriera universitaria, è anche una fantastica madre e presto riceverà la gioia del terzo figlio. Queste le parole di Al Bano al riguardo: “Sono felicissimo! A settembre sarò di nuovo nonno. Vedo che mia figlia Cristel mi sta inseguendo, io sono arrivato a quota sei figli e lei è già a tre e fa benissimo, perché i figli sono una cosa meravigliosa ed ognuno di loro è un mondo a sé”.