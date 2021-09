Al Bano pazzo di gioia per sua figlia Cristel Carrisi

Si accende di nuovo il gossip su Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. La donna è ormai da diversi anni sposata con uno degli imprenditori più facoltosi della Croazia. Stiamo parlando di Davor Luksic. La loro relazione, senza dubbio, riempie di orgoglio e fa impazzire Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco si dice decisamente soddisfatto della scelta che la figlia ha fatto nell’ambito sentimentale.

Infatti, Davor sembra essere molto apprezzato non sono dal cantante ma anche dalla sua ex moglie Romina Power. I valori che l’imprenditore ha sempre dimostrato sono motivo di vanto per la famiglia Carrisi. Il matrimonio tra Cristel e Davor è avvenuto nel 2016, dopo un primo incontro a New York nel 2012.

Al loro matrimonio erano invitate all’incirca 500 persone e i festeggiamenti sono durati 3 giorni. Molti i nomi facoltosi dello spettacolo che vi hanno preso parte. Tra i tanti, ricordiamo Toto Cutugno, Francesca Lodo, Mara Venier, Laura e Lavinia Biagiotti e tanti altri. La damigella di nozze non poteva che essere la sorella di Cristel: Romina Junior. Come il pubblico ben ricorderà, al matrimonio non era presente l’attuale compagna del padre: Loredana Lecciso.

In effetti, la figlia di Al Bano ha decisamente legato poco con la showgirl. Come precedentemente detto, l’imprenditore è il secondo uomo più ricco della Croazia e vanta un patrimonio di 170 milioni di euro. Il suo lavoro consiste nel gestire tutte le attività a cui fa capo: si tratta principalmente di alberghi e Resort.

Il cantante di Cellino San Marco ha confidato più di una volta di essere molto affezionato a suo genero, in quanto lo ritiene un uomo dai principi e dai valori sani. Crede sia fonte di ispirazione sia a livello lavorativo che nella nella vita privata. Insomma un’unione che regala serenità e soddisfazione non solo ai diretti interessanti (i quali sono molto uniti) ma a tutta la famiglia Carrisi e Power.