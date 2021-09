A breve rivedremo anche Mara Venier al timone di Domenica In per l’ultima stagione. Infatti come annunciato da lei stessa questa sarà l’ultima edizione del programma che condurrà, poi lascerà spazio ad altri. Un addio che sarà difficile da digerire per i tantissimi fan che seguono quotidianamente la zia Mara.

Fonte: web

Mara Venier è uno dei personaggi più apprezzati del panorama televisivo italiano. Purtroppo da alcuni mesi non sta passando dei bei momenti, tutto a causa di un intervento ai denti mal riuscito che le sta dando filo da torcere. In più ci si mettono anche gli haters che ogni giorno rovinano il suo profilo Instagram. Mara al quotidiano La Stampa si è detta stanca.

“Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi. Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole” – ha detto.

Fonte: web

Quanto alla sua situazione di salute, la conduttrice ha ammesso di non stare bene ormai da 3 mesi. Cioè da quando si sottopose ad un intervento ai denti culminato con una lesione del nervo facciale e una paralisi del volto.

“Io non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un’estate in salita” – ha ammesso.

“Sto prendendo medicine e mi auguro di recuperare presto la sensibilità, anche se nessuno ti assicura la completa guarigione. Comunque sono in buone mani e sto cercando di reagire. Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e profondo sconforto” – ha detto invece al settimanale Gente.

Fonte: web

“All’inizio non riuscivo a mangiare, ho avuto un piccolo impedimento nel parlare e, talvolta, faccio ancora un po’ fatica. Ero talmente smarrita che sulle prime volevo fermarmi per pensare solo a curarmi”. Invece con forza e tenacia è tornata in studio poche settimane dopo l’intervento e ora a breve ritornerà in diretta la domenica per tenerci compagnia.