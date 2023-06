Paolo Bonolis, il clamoroso retroscena dopo la separazione da Sonia Bruganelli: “Sta soffrendo”

Dopo molte settimane di rumors, qualche giorno fa è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non sono più una coppia. Il conduttore e sua moglie hanno annunciato la fine del matrimonio in un’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’, spiegando anche i motivi che li hanno portati a prendere questa decisione.

Nel corso delle ultime ore il nome di Paolo Bonolis è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, pare che il conduttore stia soffrendo molto per la fine della storia con Sonia Bruganelli. Inoltre, sono state smentite le voci secondo cui il conduttore avrebbe una relazione con un’altra donna.

A rendere pubblica la notizia è stato l’esperto di gossip Alberto Dandolo. Queste sono state le sue parole riguardo la situazione sentimentale del conduttore di Avanti un altro:

Paolo Bonolis nutre ancora un profondo sentimento per Sonia. Il conduttore ha lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le critiche ricevute dopo l’annuncio della separazione

Dopo aver annunciato la separazione tramite un’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati riempiti da numerose critiche. Qualche settimana fa, infatti, la coppia aveva smentito il rumors reso pubblico da ‘Dagospia’.

I due erano infatti apparsi in un video dove hanno fatto sarcasmo sul gossip in questione rivelando che l’indiscrezione lanciata da ‘Dagospia’ fosse in realtà una fake news. Per questo motivo, dopo aver annunciato di essersi separati qualche settimana dopo il fatto, il conduttore e Sonia Bruganelli hanno ricevuto non poche critiche da parte degli utenti del web.