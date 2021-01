Al Bano rivela come ha speso i primi soldi guadagnati con la musica

Al Bano rivela come ha speso i suoi primi guadagni come musicista. Si tratta di un regalo inaspettato

Al Bano, con la sua intramontabile musica e la sua voce imponente, è conosciuto in tutto il mondo. Le sue canzoni sono colonne portanti della musica italiana e hanno saputo conquistare anche il cuore del pubblico mondiale. Ma oltretutto, il cantante di Cellino San Marco, si è guadagnato la simpatia dei suoi fans, anche grazie alla sua vita privata, piena di aneddoti e interessanti risvolti.

Ad alimentare il suo successo è stata anche la magica relazione vissuta con Romina Power, con cui ha prodotto meravigliosa musica e ha vissuto una storia d’amore da favola, come lui stesso ha affermato. Oggi il cantante si gode la sua seconda relazione con Loredana Lecciso e anche in questi caso, i gossip su loro relazione, non sono di certo mancati. Ma il pubblico è molto appassionato alle storie di vita vissuta di Al Bano, che delle volte sono veri e propri insegnamenti.

Ultimamente, il cantante ha rivelato un simpatico aneddoto: il modo in cui ha speso i primissimi soldi guadagnati con la sua musica. Al Bani spesso fa racconti inerenti al suo passato, rivelando poco a poco dettagli della sua vita privata. Ma questa dichiarazione, in particolare, ha dello straordinario, a riprova del cuore d’oro che il cantante pugliese può ben dire di avere.

Al Bano ha speso i primi soldi guadagnati, per fare un regalo alla sua famiglia. Il cantante ha comprato un trattore per i suoi genitori, che hanno sempre coltivato la terra, per alleggerire così le loro fatiche. Anche lui, da giovane, lavorava i campi, prima di trasferirsi a Milano e ottenere così il successo musicale che a tutt’oggi conosciamo.

Al Bano ha voluto ringraziare e omaggiare la sua famiglia, con questo dono funzionale, in ricordo anche della sua infanzia. Un gesto meraviglioso, che ben ci si poteva aspettare da dal cantante.