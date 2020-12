Nel corso delle ultime ore è giunta la notizia di Loredana Lecciso la quale ha lasciato tutti a bocca aperta. Il celebre personaggio televisivo ha fatto una confessione shock sulla sua relazione con Al Bano. Stando alle sue dichiarazioni, sembra che la donna abbia un rimpianto legato al suo matrimonio mai accaduto con il suo compagno.

Loredana Lecciso si è lasciata andare ad un importante confidenza la quale riguarda la sua storia d’amore con Al Bano che dura ormai da 20 anni. Nel corso di tutti questi anni, nonostante anche l’arrivo di due figli, la coppia non è mai convolata a nozze.

La celebre soubrette ha finalmente confessato che le sarebbe piaciuto unirsi in matrimonio con il noto cantante di Cellino San Marco. In ambito sentimentale, entrambi non hanno avuto una bella esperienza: lei ha alle spalle il matrimonio fallito con Fabio Cazzato e lui quello con Romina Power.

Tra Loredana Lecciso e Al Bano è subito scattata la scintilla. I due si sono innamorati e dalla loro relazione sono nati due bellissimi figli: Jasmine e Bido. Nonostante questo e i 20 anni di relazione i due non sono mai giunti dinanzi all’altare a giurare per sempre il loro amore.

Loredana Lecciso ha deciso di esprimere la propria opinione in merito alla questione. Lei stessa ha dichiarato che ad oggi non avrebbe più senso sposare il suo compagno ma che nutre un profondo rimpianto:

Mi sarebbe piaciuto sposarmi quando i bambini erano piccoli. Adesso non ha senso, non avrebbe più quel sapore. Adesso apprezzo di più il matrimonio mentale: credo che alla fine ciò che conta sono i fatti. E sento la famiglia così unita in questo momento che non mi manca nulla.

Attualmente i due hanno deciso di vivere a Cellino San Marco e insieme trascorreranno qui le vacanze di Natale. Tuttavia, durante l’emergenza Coronavirus, nella loro casa era presente anche l’ex moglie del cantante, Romina Power.