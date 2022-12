Al Bano rompe il silenzio dopo il gossip sulla presunta amante spagnola

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Al Bano Carrisi dopo le parole di una avvocatessa spagnola che ha rivelato una presunta relazione segreta durata 3 anni proprio con il cantante di Cellino San Marco.

Patricia Danoso, avvocatessa spagnola di 40 anni, ha confessato il tutto in una trasmissione molto popolare in Spagna che si chiama “Salvame Deluxe” e che va in onda su Telecinco. “Tu credi seriamente che ho paura di te? Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. Ho cercato la sua querela, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’abbia depositata” – le sue parole dinnanzi alle smentite di Al Bano.

Fonte: web

Patricia ha anche svelato alcuni dettagli intimi della loro relazione. “Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio. Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”.

Al Bano già nel corso della trasmissione aveva smentito categoricamente di aver intrattenuto una relazione con lei ma anzi, ha ammesso di non conoscerla nemmeno.

Una volta che anche in Italia la notizia ha avuto ampio risalto, ecco che il cantante si è visto costretto a dire la sua in una serie di interviste. Al settimanale DiPiù Tv ha smentito di conoscere la signora Patricia ed ha anche svelato la reazione di Loredana Lecciso a questa notizia. “È una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto” – ha rivelato.

Raggiunto poi da Fanpage, Al Bano ha rincarato la dose attaccando la signora.

“Come dicono in Spagna, la signora è una mentirosa. Come prova, ha mostrato una fotografia con me in aeroporto, ma se tutte le donne che hanno una foto con me in aeroporto diventano mie amanti, capisce che c’è un problema, no? Gli avvocati dovrebbero avere un’etica, no? Forse, la signora vuole cercare di lavorare di più e cavalcare l’onda” – ha detto.