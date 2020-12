Al Bano si racconta a Verissimo: “Momenti difficili”

Al Bano ospite d’onore. Sabato era la festa di Santo Stefano, e teoricamente la registrazione dei programmi avrebbe dovuto essere posticipata. Eppure la Mediaset, in particolare Canale, 5 ha deciso di mandare comunque in onda una programmazione di tutto punto con, come ciliegina sulla torta, una splendida e irripetibile puntata di Verissimo.

La puntata è stata girata ad hoc per l’occasione, e non si erano mai visto tanti volti importanti riuniti in un solo studio. Il salotto di Silvia Toffanin ha infatti ospitato nomi di spessore nella scena italiana, presi dal piccolo schermo ma non solo. Tra i presenti, anche Al Bano Carrisi, l’amatissimo cantautore di Cellino San Marco.

Al Bano, come gli altri ospiti, ha preso parte ad un’intervista, rispondendo a domande più o meno private. Il cantante, stavolta, ha raccontato episodi inediti della sua vita, nonché momenti decisamente segnanti. Primo fra questi, la morte di sua madre: Jolanda. Ecco le sue parole: “Mia madre era una grandissima donna. Mancavano 20 giorni al suo 97esimo compleanno. Anche mia figlia porta il suo nome. I miei genitori sono stati la mia Bibbia. Mia mamma Jolanda cantava, Casta Diva, da lì la mia malattia per la musica”.

Nonostante Al Bano sia molto riservato su quel che riguarda la sua vita privata, in quest’occasione il cantante ha deciso di lasciarsi andare ai ricordi. Infatti, quando è arrivati a toccare il tema dell’amore, il cantante non si è affatto nascosto dietro un dito. Silvia Toffanin ha chiesto, per prima cosa, informazioni sul rapporto con Romina Power, e Carrisi rispande: “Siamo come fratello e sorella”.

Dalla passione sfrenata all’amore fraterno, questa l’escalation che ha avuto il feeling tra Al Bano e Romina Power, che tutt’ora non accenna a calare. La loro intesa resta meravigliosa, sia con i figli sia in ambito lavorativi. Poi Silvia Toffanin domanda: “E con Loredana”. A tal proposito Al Bano non ha dubbi: “Lei è una compagnia perfetta”.