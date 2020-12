Addio dopo una lunga malattia: Romina Power saluta così il suo fedele amico

Un dolore immane e straziante che solo chi lo ha vissuto in prima persona sa quanta sofferenza possa comportare. Sui social network Romina Power ha annunciato di aver perso Cutie, il suo cagnolino, accompagnando alla didascalia una foto del pelosetto.

Romina Power: grave sofferenza

La celebre cantante americana era particolarmente legata al suo fedele amico a quattro zampe. Salutarlo perciò le è risultato difficile, anche perché purtroppo ha dovuto convivere con una grave sofferenza, dettata dal suo stato di salute, raccontato dall’artista pochissimo tempo fa sul web.

Piccolo malato

Qualche giorno fa, la Power aveva avvisato i suoi seguaci delle condizioni di salute del suo adorato Cutie. Un messaggio semplice, conciso, che aveva mandato in allarme i follower, lasciandoli sorpresi in quanto non immaginavano di ricevere una simile notizia. Affiancata da due emoji a forma di cuore e l’immagine del cagnolino che ha l’espressione sofferente ma fiduciosa, Romina mostrava il suo “piccolo malato”.

Malgrado le richieste dei fan, non aveva voluto svelare di cosa si trattasse. Una mossa perfettamente in linea con il comportamento a cui ci ha abituato: spesso pubblica post brevi e non intende rivelare né particolari né dettagli personali. Comunque gli ammiratori le hanno espresso vicinanza, nella speranza che questa adorabile creatura potesse salvarsi.

Richiamo al buddhismo

Alcuni hanno richiamato con le loro parole la fede dell’artista, quella buddhista, che non costituisce unicamente una religione da porre in pratica, bensì uno stile di vita e una filosofia da seguire. Principi applicati dall’ex moglie di Al Bano Carrisi anche in occasione delle ospitate nei salotti televisivi.

Romina Power: una benedizione per chi li ha

Romina Power nutre una passione nei confronti degli animali, capaci di dare un amore unico e incondizionato, da ricambiare e preservare. A tal proposito ha lanciato pure degli appelli di non ritenerli responsabili del Coronavirus ma una benedizione per chi li ha.