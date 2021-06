Al Bano è uno degli artisti italiani più amati all’estero e non solo. Le sue canzoni sono famosissime e la love story con Romina Power ha fatto sognare tutti. Ma nella sua vita ci sono stati anche diversi avvenimenti molto duri, come ad esempio la scomparsa di sua figlia Ylenia. Periodi di forte stress che hanno stancato il suo fisico.

Al Bano ha di recente ammesso di soffrire di psoriasi, una malattia della pelle cronica a cui non esiste cura definitiva al momento né si conoscono le cause. Il popolare cantante e conduttore ha ammesso di soffrirne da tempo, e ora sta combattendo la malattia grazie a una nuova terapia. Ha scoperto di soffrirne negli anni 90, periodo difficile della sua vita con la scomparsa della figlia Ylenia e il divorzio da Romina Power. Lo stress è una delle condizioni che possono scatenare la psoriasi.

“Gli anni ’90 per me sono stati duri da sopportare. Mi è successo di tutto. Cominciai a vedere sulle mani, sulle ginocchia e sui piedi una strana dilatazione della pelle. Avevo un forte prurito e, quando mi grattavo, spesso sanguinavo. Si trattava di psoriasi, dovuta al grande stress che dovevo sopportare quotidianamente” – ha confessato lui stesso in un’intervista al settimanale Nuovo.

Oggi il cantante si è sottoposto ad una nuova tecnica all’avanguardia, presso l’ospedale San Raffaele di Milano, per sconfiggere del tutto la triste malattia.

“Oggi anche se non posso dire di aver debellato del tutto questa fastidiosissima malattia, diciamo che mi sento praticamente guarito dalla psoriasi. Tuttavia sto sempre attento a non farmi vincere dallo stress, altrimenti il problema ritorna a manifestarsi” – ha detto Al Bano su questa malattia che si stima colpisce tra lo 0.6 e il 4.8% della popolazione mondiale con un picco giovanile tra i 16 e i 22 anni e uno tardivo tra i 50 e i 60 anni.