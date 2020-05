Domenica In, Al Bano a Mara Venier; no alla lettera di Romina Power Mara Venier vuole leggere una lettera scritta da Romina Power per il cantante, ma Al Bano rifiuta

Domenica In Al Bano stoccata a Mara Venier, il cantante rifiuta la lettere di Romina Power. Ha fatto gelare il sangue al pubblico da casa quello che ieri è successo a Domenica In. Come sappiamo Mara Venier, la conduttrice del programma, ha un debole per Al Bano Carrisi.

Infatti il cantante è spesso ospite delle sue trasmissioni. Ma qualcosa, durante l’intervista di oggi, è andato decisamente storto. La conduttrice infatti avrebbe voluto leggere una lettera ad Al Bano, durante l’intervista. Questa lettera, che in realtà è una poesia, era stata mandata a Mara Venier, in occasione del compleanno del cantante.

A inviare la lettera a Mara Venier è stata niente meno che Romina Power. Ma Al Bano Carrisi non ne ha voluto sapere, ed ha bloccato la conduttrice sul nascere, vietandole categoricamente di leggere la lettera. Il cantante italiano sentitosi attaccato, ha difeso la sua attuale consorte, Loredana Lecciso.

Con lei ha due figli e sono innamorati da ormai 18 anni. “Poi mi raccomando la par condicio” ha detto a Mara Venier, sottintendendo che, a differenza di Romina Power, Loredana Lecciso non ha avuto nessuno spazio all’interno del programma.

La conduttrice ha cercato di placare le acque e giustificarsi dice: “Da Loredana non ho ricevuto nulla”. Non contenta, Mara Venier ha proseguito con le domande, chiedendo delucidazioni sulla loro attuale situazione sentimentale.

Il cantante però non ha ceduto di un millimetro. Anzi, si è molto alterato. Infatti Al Bano ha risposto a tono dicendo: “Mara, forse non hai chiesto niente [a Loredana]. Come stanno le cose? Stanno come stanno. Ho un equilibrio, mi dedico equamente alle persone, al pubblico, alle donne che mi amano e che amo. Non c’è molto altro da dire”.

Mara Venier decide di mettere fine all’intervista e chiude il collegamento. Di sicuro è meglio non prendere certi argomenti con Al Bano. Meglio limitarsi a parlare di musica.