Al Bano su sua figlia Jasmine rivela: “Ho dato lo stesso dolore a mia madre”

Un duro colpo, quello che Al Bano Carrisi sta affrontando negli ultimi giorni. “Nel 1961 diedi lo stesso dolore a mia madre, ora tocca a me soffrire” ha ammesso Al Bano, rivelando la triste verità: sua figlia Jasmine sta per partire. La ragazza segue le orme del padre e, come lui, si sta trasferendo a Milano per continuare gli studi universitari. Jasmine è incredibilmente talentuosa e la sua carriera è ancora agli inizi sia in ambito musicale che televisivo.

Ma ora ad attirare l’attenzione è la confessione fatta in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’. Jasmine parte da casa Carrisi. Certo, i tempi ormai sono cambiati e le distanze non sono più così insormontabili, come rivela lo stesso Al Bano. “Allora andarsene a Milano voleva dire sparire, non esistevano le video-chiamate, spesso non c’erano nemmeno i soldi per la telefonata” dice.

Il cantante, ormai, è tornato in patria, nell’amata Cellino San Marco, dove vivono tutti i suoi affetti più cari. Jasmine, quindi, porta avanti il suo percorso universitario, oltre alla carriera artistica. Il primo singolo, Ego, è stato un successo e, come dice papà Al Bano, è solo: ” “Il primo di una lunga serie”, ma non è mai il caso di montarsi la testa.

Durante l’intervista Al Bano non può fare a meno di parlare di Sanremo. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Oggi: “Amadeus ha detto che la mia canzone non era adatta a Sanremo. Lo accetto, però dico che il Festival lo conosco. Peccato la canzone è una bomba!”.

Di certo il cantante di Cellino San Marco non ha perso la grinta e non vede l’ora di tornare a calcare i palchi di tutto il mondo. Al Bano è sempre stato molto sensibile alla tematica dei concerti e delle manifestazioni artistiche in generale. Infatti, il cantate ritiene che la musica sia condivisione e proprio per questo motivo, non concordava con la scelta di festeggiare il festival di Sanremo senza pubblico.