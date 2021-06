La famiglia di Al Bano Carrisi hanno tutti sviluppato nel tempo una certa vena artistica. Al Bano, cantante dalle doti straordinarie originario di Cellino San Marco, ha avuto con la moglie Romina Power Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Dal rapporto con l’attuale compagna, Loredana Lecciso, sono nati invece Jasmine e Albano junior, detto Bido che sono i più piccoli di casa.

La figlia Ylenia scomparsa misteriosamente anni fa fu la prima a tentare le orme dei suoi genitori. Divenne valletta ne “La ruota della fortuna”, storico programma condotto da Mike Bongiorno su Canale 5. Recitò anche una parte nel film “Champagne in paradiso” a fianco dei suoi genitori. Il figlio Yari ha anche lui seguito le orme della musica ed oggi è un grande musicista e compositore arrivando a scrivere brani anche per cantanti molto noti. Cristel, ha avuto poca fortuna come cantautrice, ma ha al suo attivo delle conduzioni in programmi tv di discreta fama. Romina jr, invece, si è dedicata con successo al mondo della fotografia e ha recentemente pubblicato una raccolta di sue poesie.

Poi ci sono i piccoli nati dalla storia con Loredana Lecciso. Jasmine a soli 20 anni ha le idee chiare su cosa voglia fare: ovvero seguire le orme del padre nel mondo della musica. Ha rilasciato la scorsa estate il suo primo singolo, dal titolo “EGO”, firmandosi semplicemente con il nome di battesimo. Da circa due settimane è tornata alla carica con il pezzo “CALAMITE – Un Tuffo nel Cuore”. A soli 20 anni è molto seguita sui social, il suo profilo Instagram vanta quasi 100.000 followers.

Invece poco si sa dell’ultimo figlio di Al bano e Loredana Lecciso Bido. E’ l’unico membro della famiglia Carrisi che preferisce restare defilato dai meccanismi del show business. E’ stato lo stesso Al Bano in una recente intervista a svelarne il motivo: “Tutti i miei figli sono portati per l’arte, tranne uno: Bido! Non gliene potrebbe fregare di meno!” – ha detto il cantautore di Cellino San Marco.

Tuttavia, il ragazzo ha ereditato un’altra passione dal padre, quella che riguarda lo spirito imprenditoriale e la cura delle tenute che la famiglia possiede in Puglia. “Da grande sarò il direttore di questa azienda che tu hai creato, voglio continuare il tuo operato!” – ha riportato le sue parole, con orgoglio, il cantante.