Loredana Lecciso ingrassata per colpa del Covid, lo sfogo della showgirl

Senza dubbio il Coronavirus ha stravolto le nostre vite. Non solo le nostre, però. Infatti, sono molti i personaggi dello spettacolo che hanno risentito molto di questa situazione. Tra questi, Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo Tv’ in cui ha raccontato gli effetti che la pandemia ha riversato su di lei, nonostante non sia stata contagiata dal virus.

Nonostante Loredana Lecciso non sia stata contagiata dal Coronavirus, la pandemia ha provocato su di lei importanti conseguenze. A raccontarlo è la stessa showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo Tv’. In particolar modo, la compagna di Albano ha dichiarato che a causa del Covid ha preso chili di troppo.

La showgirl, dunque, ha ammesso di essere ingrassata proprio a causa della pandemia dal momento che le palestre sono chiuse. Ciò ha contribuito a stare troppo tempo in casa. Queste sono state le sue parole:

Devo darmi da fare per smaltire i sei chili di troppo che ho accumulato nell’ultimo anno. Le passeggiate nel bosco non sono bastate.

Loredana Lecciso: “Ritrovarci tutti insieme, la sera, non ha prezzo”

Ora che la situazione pare stia migliorando, però, la compagna di Albano è determinata a recuperare la sua forma fisica di un tempo. Inoltre, come dichiarato dalla stessa Loredana, uno dei pochi effetti positivi del Covid è stata la riscoperta di stare insieme in famiglia.

A riguardo, Loredana Lecciso ha dichiarato:

Ritrovarci tutti insieme a cena, la sera, non ha prezzo. Ci ha dato una regolarità che prima capitava raramente.

Dunque, stando alle sue parole, Loredana Lecciso grazie al Covid ha potuto trascorrere più tempo con la sua famiglia, riscoprendo il piacere di stare tutti insieme.

Inoltre, la showgirl, a differenza di molte altre persone, ha potuto trascorrere questo periodo di pandemia immersa nella natura. Loredana Lecciso, infatti, vive nella tenuta di Albano a Cellino San Marco, di cui ha la possibilità di godere degli ampi spazi all’aria aperta e circondati dal verde.