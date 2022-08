Ormai questa è una storia che conosciamo bene tutti. Stiamo parlando del rapporto tra Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso. Un triangolo che spesso ha appassionato il pubblico nelle sue dinamiche. La storia d’amore nata tra il cantante di Cellino San Marco e la cantante statunitense ha fatto sognare milioni di fans.

Vero è che ancora oggi in molti sognano un ritorno di fiamma. La loro era un’unione artistica e sentimentale che creava una sinergia speciale che ancora oggi si fa fatica a dimenticare.

Diverse le ipotesi avanzate circa il motivo della loro separazione. I diretti interessati hanno più volte dichiarato che, dopo la scomparsa della loro figlia Ylenia Carrisi, le cose tra di loro non andassero più bene. Di sicuro la separazione ha lasciato un certo amaro in bocca.

A distanza di anni ormai di 20 anni, quello che è certo è che Al Bano ha voltato pagina, ricominciando una nuova vita con la sua compagna Loredna Lecciso. La quale è divenuta solo successivamente conosciuta al pubblico per varie partecipazioni a programmi TV. Ma perché allora si torna a parlare di questo?

Semplice, perché recentemente Al Bano sembra aver teso nuovamente la mano alla sua ex moglie. La notizia ha fatto brillare gli occhi di tutti i fans della loro musica.

Dopo i due anni in cui gli artisti non hanno potuto esibirsi per colpa del covid, Al Bano è finalmente tornato a calcare i palchi d’Italia. Durante un’intervista rilasciata tra un concerto all’altro a Tv Sorrisi e Canzoni, il cantante sembra aver aperto uno spiraglio di speranza per gli affezionati del duo artistico Al Bano e Romina.

Queste le affermazioni del cantautore: “Al 90 per cento faccio concerti da solista, ma quando lei è disponibile ci esibiamo insieme”. D’altro canto, è stato lo stesso Al Bano a riconoscere il forte impatto che il lavoro musicale con Romina ha avuto nel panorama del cantautorato italiano.