Loredana Lecciso risplende al compleanno della figlia Jasmine

La coppia formata da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso ha sempre attirato in modo particolare le attenzioni del grande pubblico. Forse la notorietà del personaggio, forse la breve distanza tra la nascita di questa storia e la fine di quella tra Al Bano e Romina Power.

Forse si spera ancora in un ritorno di fiamma tra i due cantanti che hanno portato il pubblico a seguire con molta attenzione le vicende (ma soprattutto le crisi) che colpivano la coppia. Eppure gli anni passano ma Al Bano e Loredana sembrano più uniti che mai e i loro figli sono la lampante dimostrazione del loro forte legame.

Di recente a tenere alta l’attenzione su di sé è Jasmine Carrisi, che ormai è diventata una donna a tutti gli effetti. L’incontro tra la bellezza della soubrette e il talento del contante hanno dato vita ad una ragazza meravigliosa, piena di qualità e capacità nascoste.

Jasmine Carrisi ha festeggiato di recente i suoi 21 anni. Proprio in occasione della sua festa di compleanno, la neo cantante ha deciso di sfoderare un look audace e ricercato nella nuova generazione. Si può dire che gli scatti fatti durante la sua festa sicuramente avranno fatto perdere la testa a molti giovani ragazzi per la sua bellezza.

Anche mamma Loredana, durante la festa, si è distinta per il suo splendore. Il party si è tenuto ovviamente nella villa di famiglia ed aveva come tema il “super pink”. Loredana, per l’occasione, non poteva che scegliere il look più adatto.

Non ci sono molti scatti della donna, ma da quel poco che si nota dalle foto è palese come il buon gusto della Lecciso non scada mai. Il vestito color rosa pink che la donna ha scelto risalta il suo incarnato e si sposa benissimo con i suoi capelli biondi.

La gonna svasata risalta le curve di Loredana, soprattutto accostata alla parte superiore del vestito, che invece è molto accollata. La manica lunga e il ricamo sulla vita, poi, danno un tocco di eleganza a questo outfit da urlo.