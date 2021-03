Al Bano: un appello inaspettato per Loredana Lecciso e Romina Power

Anche questa settimana il salotto di Domenica In vanta ospiti di eccezione. Mara Venier ha la capacità di alternare in modo perfetto momenti comici a attimi emozionanti. L’apertura della scorsa puntata è stata all’insegna del Festival di Sanremo. Amadeus e Fiorello, i presentatori fissi, sono in collegamento proprio da Sanremo e, presente in studio, c’è Al Bano, intento a raccontare sé stesso alla conduttrice.

La conversazione è avvenuta a cuore aperto e Carrisi si è lasciato andare ai ricordi della sua carriera e della sua vita in generale, come spesso accade. La parola d’ordine nel vissuto di Al Bano è la semplicità, insieme ovviamente ai valori fondamentali e alla famiglia, che è sempre stato un motivo portante nella vita del cantante. Come dice lo stesso cantante, la famiglia è stata un’ancora di salvezza: “Ho avuto due fari importanti nella mia vita, se sono così è grazie a loro. So di aver dato loro un dolore quando me ne sono andato, ma dovevo inseguire le mie aspirazioni e so che poi ho portato anche gioia”.

Parlando del suo esordio, il cantante rivela la sua situazione modesta: “Vivevamo in una casa di sole due stanze e un cortile. Bagno rigorosamente all’aperto. Sembrava uno zoo quel cortile, c’erano galline, conigli, un vitello che poi vendeva nel mese di maggio. Un anno io e mio fratello ci ammalammo di tifo e lui dovette vendere il vitello anzitempo per pagarci le medicine”. Nel raccontare tutto ciò, Al Bano non nasconde la sua palese emozione e, forse, un po’ di nostalgia per quei tempi ormai lontanissimi. La vita rustica non era adatta ad Al Bano e questo, di certo, è stato uno dei motivi che lo ha spinto ad andare via, per cercare la fortuna nella grande Milano.

La sua carriera è iniziata grazie ad una fortunata coincidenza. Una cassetta di Rin Tin Tin venne smarrita. Al posto del film, fu trasmesso Sette voci, che era in verità stato bocciato inizialmente. Il programma si rivelò un enorme successo e da lì il resto è già noto. Quella piccola coincidenza fece la fortuna di Al Bano.

Il cambiamento nella vita di Al Bano

La vita del cantante, da quel momento, subì una rivoluzione. Ad ammetterlo è il cantante stesso: “Cambiò tutta la mia esistenza. Prima camminavo per le strade ed ero un signor nessuno, da quel giorno non potevo più camminare. Mio padre disse: ‘qui in casa non abbiamo mai avuto liquori, ma da quando hai avuto successo devo comprare quintali di bottiglie’, perché tutti andavano a congratularsi”. Ovviamente, non esiste intervista ad Al Bano che non tocchi il tema dell’amore. Le due donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso, sono state davvero importanti e con loro ha vissuto momenti intensi.

Ma, inaspettatamente, Carrisi lancia un appello a queste due importantissime compagne di vita: “Non rinnegherò mai il passato, ho un rispetto totale. Il mio sogno potrebbe essere che Romina Power e Loredana si sedessero allo stesso tavolo a pranzo, tutti insieme. Se siete in ascolto, perché non ci vediamo, per unirsi e seminare semi di pace. Il mondo è bello perché dobbiamo renderlo bello e così rendiamo bella la nostra esistenza”. Una confessione toccante, che rivela quanto sia grande il cuore del cantante pugliese.