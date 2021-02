Romina Power chiede aiuto sui social: “Ho subito un furto”

Romina Power, ormai lo sappiamo, fa un uso abbondante dei social. La cantante, sul suo profilo, cerca sempre di coinvolgere i suoi fans con contenuti leggeri e non. I social, per Romina, sono a poco a poco diventati un modo per condividere le sue giornate, i suoi ricordi e i suoi pensieri.

I suoi post attirano sempre molto l’attenzione, in quanto celano spesso un messaggio profondo, capace di affascinare i fans. Stavolta, però, a mettere la cantante al centro dell’attenzione non è un post nostalgico o una riflessione sull’attualità. Romina Power ha subito un furto, e lo denuncia proprio tramite il suo profilo instagram. Ma cosa è successo? Romina usa i social molto spesso, e i suoi profili presentano foto inedite della sua famiglia e della cantante stessa.

Tutte queste informazioni e foto hanno permesso a qualcuno di rubare l’identità della cantante. Romina, infatti, si è resa conto che qualche utente del web ha usato le sue foto per aprire un profilo, spacciandosi per lei. È stata lei stessa a denunciare l’accaduto, mettendo in guardia i fans. Il post parla chiaro, e Romina sembra indignata. Certo, i casi di furto d’identità sui social sono tantissimi e sempre in aumento.

Sono davvero molte le celebrità che devono fare i conti con questo reato, ricevendone un disagio notevole. Molti VIP cercano di sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno. Tra loro, prendiamo ad esempio Sabrina Salerno che ha preso molto a cuore l’argomento dopo aver subito qualcosa di simile insieme al figlio minorenne. Ora, anche Romina Power si trova nella stessa situazione. L’ex moglie di Al Bano Carrisi rivela senza mezzi termini di aver scovato un profilo instagram a suo nome, che però lei non gestisce affatto. Usando il nome della cantante e la sua immagine (ovviamente senza alcun consenso) la pagina ha raggiunto già un numero notevole di followers: più di otto mila.

Ma Romina non molla un centimetro. La cantante pubblica sul suo profilo (vero) uno screenshot della pagina fake, aggiungendo nella didascalia: “Questo profilo si sta spacciando per me. Non sono io! Non so chi sia”. Romina procederà per le vie legali? O saranno i suoi fedeli fans a provvedere per lei, segnalando la pagina e costringendo a chiuderla? In ogni caso, il furto d’identità è un reato e gli ideatori di questa farsa avranno sicuramente modo di pagare per i loro errori.