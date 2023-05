Notizia bellissima e allo stesso incredibile quella che arriva dagli Stati Uniti D’America e che riguarda uno degli attori più grandi di Hollywood e della storia del cinema. Stiamo parlando di Al Pacino, che secondo alcune fonti, si sta preparando a diventare papà all’età di 82 anni. A dargli il quarto figlio sarà la sua compagna, l’influencer 29enne Noor Alfallah.

Al Pacino ha bisogno davvero di pochissime presentazioni. A parlare per lui, una carriera stratosferica nel cinema, con decine di ruoli interpretati magistralmente e prestigiosi riconoscimenti e premi accumulati nel corso degli anni.

Come spesso accade per star così luminose dello show business, di loro non si parla soltanto della vita professionale, ma anche di quella privata. Se poi le notizie sono come quella che si è diffusa in questi giorni, ecco che le riviste e i siti di tutto il mondo di gossip prendono fuoco.

A confermare le voci ci avrebbero pensato gli stessi Al Pacino e Noor Alfallah, che tramite dei portavoce hanno dichiarato al sito TMZ che la produttrice e influncer 29enne sarebbe incinta.

Pacino non è il primo anziano celebre che diventa padre nell’ultimo periodo. Nei mesi scorsi, infatti, la medesima gioia è stata vissuta anche da Roberto Cavalli e Robert De Niro, diventati genitori rispettivamente a 82 e 79 anni.

Gli altri figli di Al Pacino e la sua nuova compagna

Quello che nascerà sarà il quarto figlio di Al Pacino. L’attore ha infatti già tre figli, nati da due precedenti relazioni.

La prima, Julie Marie Pacino, è nata 33 anni fa dall’amore di Al con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant. Gli altri due, Anton James e Olivia Rose, oggi hanno 22 anni, sono gemelli e sono nati dall’amore con l’attrice Beverly D’Angelo.

Come detto, questa volta a rendere padre Al Pacino sarà Noor Alfallah. Nata in Kuwait e trasferita a Los Angeles da piccola, la 29enne è oggi una produttrice cinematografica e televisiva e un’influencer con un discreto seguito sui social.

Il suo nome non è nuovo nel mondo del gossip. Infatti, anni fa era diventata nota per la sua relazione con un altro anziano celebre. Si tratta di Mick Jagger, leggendario musicista e front man dei Rolling Stones.

Al e Noor si frequenterebbero dai tempi della pandemia.